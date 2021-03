Xavi rompe il silenzio. Il tecnico dell'Al Sadd, avvicinato a più riprese al Barcellona, è intervenuto a beIN Sports Arabia, spiegando: "Joan Laporta è un buon amico. Lo conosco molto bene, farà il meglio per il Barcellona. E' il miglior presidente della storia del club, che sono sicuro tornerà ai suoi livelli come risultati ed equilibrio economico. Sono in contatto con Laporta, sono molto contento per lui".