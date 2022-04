Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Ronald Araujo:



"Per noi è una garanzia poter contare su di lui. Il Barcellona avrà un difensore centrale per almeno i prossimi 10 anni. Sta crescendo molto ed è dipeso da lui. È un gran lavoratore d è una grande persona. Ha scelto di restare al Barcellona e penso che abbia ragione".