Xavi non chiude all'ipotesi di un ritorno di Lionel messi al Barcellona. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il Manchester United, il tecnico blaugrana ha spiegato: "Ho già detto che questa è casa sua e che le sue porte sono aperte. Il miglior calciatore del mondo e della storia avrà sempre il suo posto. È un amico e siamo in costante contatto. Dipenderà molto da lui, da cosa vuole fare in futuro, da cosa si addice al club... Ma è chiaro che sia casa sua, su questo non c'è dubbio".