In conferenza stampa alla vigilia della gara col Levante, il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato anche di Sergio Busquets, e della possibile ricerca di un suo vice:



"Per me è il miglior perno di centrocampo degli ultimi 10-15 anni, anche se rispetto Casemiro. Tutto quello che fa è straordinario, per l'attacco e per la difesa. È stato sempre uno dei più criticati ma trovare un sostituto non sarà facile. Nico e de Jong possono giocare nella sua posizione".