Xavi si gode la vittoria della Liga del suo Barcellona. A Marca, l'allenatore ha ripercorso le fasi della stagione: “Vincere così è una sensazione magnifica. Un lavoro ben fatto, durato dieci mesi di puro sacrificio. I tifosi e la società se lo meritano. Ci dà stabilità e sicurezza e sappiamo che le cose stanno andando bene, siamo stati brillanti. E poi abbiamo vinto la Liga in un derby, il che non è una cosa comune. A ottobre, dopo le sconfitte in Champions, c’è stato un cambio di rotta, è innegabile, serviva qualcosa di diverso”.