Le parole dell'allenatore del Barcellona Xavi alla vigilia della gara di Europa League contro il Napoli: "Io tifo per questa squadra e voglio riportarla dove merita di stare. In questo periodo siamo migliorati in diversi aspetti, dalla pressione al dominio del gioco. Ora dobbiamo dare continuità alle prestazioni continuando a lavorare su questa strada. Il nostro obiettivo è quello di entrare in Champions League, o arrivando nei primi quattro posti in Liga o attraverso l'Europa League".



NAPOLI - "Non siamo favoriti, il Napoli sta lottando per lo scudetto e il ritorno ce l'ha in casa. E' una delle squadre più forti della competizione, la favorita è il Siviglia che è campione uscente. Quella tra noi e il Napoli sarà una sfida alla pari".