Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, ha commentato dal ritiro della Croazia le voci su una possibile partenza di Cristiano Ronaldo.



Queste le sue parole: "Ho difficoltà a immaginare che se ne vada. Tuttavia, il calcio è sempre in continuo movimento e accadono molte cose. È il giocatore che fa la differenza nel Real Madrid. Se va via ne sarei felice, non posso nasconderlo, da suo avversario. Se fossi invece suo compagno di squadra gli suggerirei di prendere la decisione migliore".