Promosso. All'indomani dell'esordio in Nazionale, il centrocampista del Cagliari, Nicolò Barella ha dichiarato a RaiSport: "Ieri a Genova è stata una serata emozionante, per me è un sogno che si avvera. Ringrazio tutti i compagni che mi hanno dato la possibilità di entrare in campo senza ansia. Ora c'è la Polonia, entreremo in campo per vincere, come in tutte le altre partite. I complimenti mi fanno molto piacere, vuol dire che sto lavorando bene. Entro sempre in campo per dare una mano alla squadra, spero di aiutarla e di piacere a tutti. Penso che questa sia una Nazionale di giovani e di giocatori forti, con dei grandi campioni. Certo, ci vuole tempo perché non siamo una squadra di club, ci vediamo poco e quindi in quel poco tempo bisogna remare tutti verso lo stesso obiettivo. Come dice sempre il ct Mancini, ci vuole tempo ma piano piano si vedranno i passi in avanti. Ci troviamo bene come gruppo, siamo uniti e con la maggior parte ci conoscevamo già dalle nazionali giovanili. Perché facciamo fatica a segnare e a vincere? Come ha detto Mancini, ci vuole tempo. Piano piano arriveranno anche le vittorie e ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Fare gol domenica? Speriamo".