Effetto domino sul mercato dei centrocampisti. E'. Il club inglese allenato dasta trattando l'argentino dello Zenit San Pietroburgo,(ex Roma). Preferito dalla dirigenza a NicolòGli ultimi incastri giocano a favore dei nerazzurri. Infatti il Napoli dovrebbe prima cedere. Dove però, in scadenza di contratto a giugno e già promessosi al Barcellona, potrebbe restare fino al termine della stagione ed essere reintegrato in squadra come rivelato dal suo allenatore. Di conseguenza l'assalto del PSG al brasiliano del Napoli potrebbe essere rinviato alla prossima estate., forte del gradimento da parte del giocatore che ha lo stesso agente di. Non a caso dall'Argentina arrivano nuove conferme positive sulla trattativa che può portare già a gennaio in Sardegna l'uruguaiano. Secondo Radio La Red, il Boca Juniors sta limando gli ultimi dettagli col Cagliari sulla base di 20,5 milioni di dollari: circa 18 milioni di euro.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com