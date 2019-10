Quando tutti calano, lui sale in cattedra.: copre, attacca, difende, pressa, crossa, un'arma totale per Antonio Conte che ha voluto portare a tutti i costi il centrocampista classe '97 dalla Sardegna alla sua Inter. Adesso sì, Nicolò si è preso il popolo nerazzurro e, nessuna tentazione legata ai tentativi della Roma o a un nuovo inserimento del Napoli. Solo e soltanto Inter, Barella aveva scelto, parola d'onore con Conte diventata realtà. Oggi, ci sorridono sopra spesso insieme.- L'operazione condotta dalla dirigenza nerazzurra ha contorni decisamente interessanti:per il prestito del primo anno, ne verserà poi altri. Il prezzo reale fisso sarà quindi di 37 milioni per Barella, cui aggiungere 4 milioni di bonus variabili in caso di scudetto o Champions League, Suning li pagherebbe più che volentieri. In ballo anche, ma che non saranno pagati prima di due anni. Questi infatti. Quindi, 45 milioni (quasi) assicurati ma versati a lungo termine, più altri 4 milioni in caso di vittorie importanti. All'Inter sono entusiasti di Barella, i tifosi ora lo adorano. In estate qualcuno storceva il naso; oggi, quelle cifre, sono un vanto.