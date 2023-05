Il centrocampista dell'Intersi è concesso ai canali ufficiali della Uefa, in vista della doppia sfida contro il Milan valida per le semifinali di. "SicuramenteMa sono contento di avere ancora un po' di energia per questa parte finale, che è fondamentale. Sembra strano, ma abbiamo lavorato meglio da squadra in Champions League che in campionato. Potrebbero essere solo le sensazioni che si provano con una certa atmosfera.: questa è la Champions League", ha dichiarato il centrocampista nerazzurro.ma anche capire che è una partita di calcio e quindi può succedere di tutto e molti fattori diversi potrebbero essere decisivi. Ma il mondo intero seguirà questa partita. Saremo tutti contenti di essere in campo in quel momento., e solo uno stadio come San Siro, una competizione come la Champions e i tifosi dell'Inter possono regalartele".Barella è tornato a parlare di, ex centrocampista dell'Inter e da sempre suo modello di riferimento: "L'ho sempre detto perché io non ho mai fatto tanti gol.: i suoi passaggi, i suoi tiri, anche il suo modo di stare in campo. Gli devo molto. Mi piacerebbe segnare gol incredibili come i suoi, anche se ultimamente sto migliorando nel segnare bei gol ma mi mancano quelli facili! Lui ha fatto la storia all’Inter".A proposito di storia, come non pensare al 2010 - ultimo anno nel quale l'Inter raggiunse le semifinali di Champions League - che nell'immaginario nerazzurro fa rima con: "A dire il vero non ne abbiamo mai nemmeno parlato tra noi, perché tra campionato e Coppa Italia ci sono tante competizioni, non è facile concentrarsi su una sola. Ma".