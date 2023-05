L'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone, presente ieri pomeriggio al "Maradona" per assistere alla partita tra Napoli e Fiorentina e alla festa scudetto alla quale ha partecipato il figlio Giovanni, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Il tecnico dei colchoneros si è soffermato anche sul proprio futuro: "Ho un altro anno di contratto, vedremo che succederà. Gli stimoli li trovi perché in un club così spesso cambi giocatori e devi sistemare il modo di stare in campo".



Tra le possibili destinazioni future l'Italia, dove il Cholo ha indossato da calciatore le maglie di Pisa, Inter e Lazio: "Spesso mi capita di incontrare tifosi interisti e laziali che mi chiedono di tornare. Chi piò saperlo? Di sicuro mi farebbe piacere. Non so quanto ancora potrò allenare, ho 53 anni: altri 5? Di sicuro il nostro è un mestiere stressante".