Barella vuole l'Inter, l'Inter vuole Barella e il Cagliari non dice di no. Anzi, secondo Tuttosport, i due club hanno già trovato un principio di accordo sulla base di 33 milioni di euro più due giovani della Primavera per raggiungere la valutazione da 50 milioni fatta dal club sardo. Pronto a scegliere tra Colidio, Gavioli e Merola senza scartare l'ipotesi Pinamonti, reduce dal prestito al Frosinone. Invece non dovrebbero entrare nell'affare Bastoni, Eder ed Esposito.



Intanto Barella ha ritirato il premio Bulgarelli lunedì sera a Bologna e poi ha passato la notte a Milano, ripartendo per la Sardegna ieri all'ora di pranzo. Presente in città anche il suo agente Beltrami, mentre il direttore sportivo dell'Inter, Ausilio è stato fuori dalla sede per tutta la mattina.