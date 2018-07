Secondo quanto riferisce un'agenzia Ansa, sono arrivate 11 manifestazioni di interesse sul tavolo del sindaco di Bari Antonio Decaro per l'acquisto del Bari Calcio. Ora il primo cittadino pugliese valuterà le proposte pervenute insieme a una apposita commissione: "Lavoreremo interrottamente finché individueremo il proponente che avrà dimostrato maggiore solidità economica e il miglior progetto dal punto di vista sportivo. La commissione farà solo un'istruttoria, la responsabilità delle scelta, così come previsto dalle norme della FIGC, è in capo al sindaco ma mi farò aiutare da un gruppo di lavoro, esperti in bilanci, impianti sportivi e gestione di attività sportive".