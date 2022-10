Walid Cheddira, trascinatore del Bari in questo inizio di stagione, ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Repubblica: “Mi sono abituato subito perché ho lavorato tanto, cercando di migliorare sotto ogni aspetto e logicamente non ho ancora finito. Il mio gol più bello? Se devo scegliere, il primo in Serie B con il Palermo, dopo tanta gavetta quel gol ha avuto un sapore speciale. E poi l’ho segnato davanti a 35mila spettatori, un’emozione incredibile".



BRESCIA - "Ci siamo divertiti tantissimo al di là del risultato, giocate belle e spirito esemplare messo in campo con ogni giocatore che si aiutava a vicenda. Il gruppo è la nostra forza del resto. Marocco? Vestire quella maglia è stata un’emozione incredibile, un onore enorme e una grandissima soddisfazione. Il sogno di ogni bambino quando inizia è quello di giocare e segnare con la maglia della propria Nazionale. Tutti mi hanno poi accolto come uno di loro, ci siamo divertiti”.