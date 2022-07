Il Bari sta per mettere a segno un colpo importante per sistemare la propria difesa.



I galletti sono infatti ormai ad un passo dall'aggiudicarsi le prestazioni del 28enne Francesco Vicari.



L'ormai ex capitano della Spal, club in cui il centrale romano ha militato ininterrottamente dal 2016. non è partito per il ritiro estivo della squadra emiliana. Un indizio molto forte riguardo a quello che sarà il suo futuro lontano da Ferrara.



Ad attenderlo, come detto, c'è il Bari, che da settimane lo corteggia e che già nelle prossime ore conta di raggiungere l'accordo con il giocatore.



Vicari lascia la Spal dopo 190 presenze e quattro reti tra Serie A, B e Coppa Italia.