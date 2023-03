Il grande campionato del Bari, tornato da protagonista in Serie B dopo diverse stagioni d'assenza, apre diversi interrogativi sul futuro del club pugliese.



A nove turni dal termine del torneo la squadra di Mignani è attualmente terza in classifica, in piena zona playoff e a soli tre punti da quella seconda piazza che le garantirebbe la promozione diretta in A. Un salto di categoria che qualora si realizzasse comporterebbe inevitabili conseguenze a livello societario per i Galletti.



La Federcalcio infatti impedisce a due club militanti nella stessa categoria di condividere la medesima proprietà. Circostanza che il Bari si troverebbe eventualmente a spartire con il Napoli, dal momento che ambedue le società fanno capo alla Filmauro di Aurelio De Laurentiis.



Il rischio che si ripeta quanto avvenuto poco più di un anno fa con Lazio e Salernitana, club a lungo appartenuti al presidente Claudio Lotito, è dunque reale anche se a tal proposito nei giorni scorsi De Laurentiis ha voluto tranquillizzare tutti esprimendo la propria volontà di cedere il Bari in caso di promozione. L'imprenditore partenopeo si sarebbe giù fatto anche un'idea di massima circa la valutazione da dare alla società biancorossa. Secondo quanto riferisce il portale AreaNapoli.it, De Laurentiis vorrebbe vendere il Bari per non meno di 150 milioni di euro.