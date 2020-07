Luigi, presidente del, si sfoga su Instagram dopo il ko contro la Reggiana nella finale playoff per la B: "Cari tifosi, so che quella appena trascorsa è stata una notte insonne per molti; lo è stata anche per me. Ho scelto di scrivervi, perché avevo bisogno di prendermi il giusto tempo per raccogliere i pensieri che inevitabilmente si accumulano al termine di una stagione calcistica intensa come questa, in cui abbiamo visto sfumare il nostro sogno all’ultimo miglio, e dico "nostro" con forza, perché non ci sono personalismi quando si lavora per un obiettivo a lungo termine che coinvolge una comunità intera"."Oggi la vostra amarezza, la vostra delusione è anche la mia e quella di un gruppo straordinario che ha lavorato con impegno e abnegazione. Un impegno che non è sempre tangibile e spesso resta dietro le quinte, nel lavoro quotidiano e instancabile di ogni singolo membro di questa famiglia per tutta la stagione. A tutti loro va il mio grazie per aver dimostrato, ancora una volta, che un gruppo coeso è la base imprescindibile di questo progetto."."Non ci fermiamo. La nuova stagione è già oggi. Anzi, la nuova stagione è già ieri, dopo il triplice fischio dell’arbitro. Il nostro percorso continua, con la stessa forza, la stessa carica e lo stesso entusiasmo del primo giorno. RIPARTIAMO! Facciamolo insieme, perché Noi Siamo Bari".