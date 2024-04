Bari e il fallimento 2018: assolto Paparesta, tutti i motivi

42 minuti fa



Gianluca Paparesta non ha contribuito a provocare il fallimento del Bari nel 2018. Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno questo è quanto è stato stabilito oggi dal gup di Bari Rosa Caramia, che ha assolto Paparesta (amministratore unico e presidente del club dal marzo 2014 al giugno 2016) "perché il fatto non sussiste" da alcuni episodi di bancarotta fraudolenta e "perché il fatto non costituisce reato" da altri.



LE DICHIARAZIONI - "Ho voluto presenziare perché questo processo ha per me una importanza vitale. Oltre ad aver versato nelle casse della società tutti i risparmi di una vita, durante la gestione, per far fronte ai gravosi impegni ho perso anche l’immobile utilizzato come mio studio professionale a Bari, acquistato con mutuo bancario insieme ai risparmi accumulati nel corso della mia carriera, ultradecennale, professionale e di arbitro di calcio internazionale".