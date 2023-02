Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore del Bari, l'attaccante in prestito dall'Inter Sebastiano Esposito ha raccontato la genesi del suo trasferimento:



"La trattativa? Sono stato infortunato da metà novembre e ho vissuto il periodo di recupero per un mese a Brescia. Il giovedì prima di firmare sono venuto qui in ufficio con il direttore sportivo Polito, lui mi ha parlato chiaramente, è stato molto diretto. Penso che abbia visto i miei occhi, la voglia di far bene e alle sue parole ho risposto con gli occhi. Così è decollato tutto, sono felice di essere qui".