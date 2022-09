Nonostante sia nato in Italia, l'attaccante del Bari Walid Cheddira ha il doppio passaporto: italiano e marocchino, dove è nata la sua famiglia. Per questo motivo, si legge su La Gazzetta dello Sport, la Federcalcio del paese nordafricano avrebbe inviato al club pugliese una manifestazione d'interesse per il giocatore, per convocarlo per gli impegni di fine settembre.