Milan, scatto Lopetegui: è lui il favorito per la panchina

Nel giorno in cui ils prepara ad affrontare la Juventus in un match che potrebbe dare ai rossoneri un considerevole margine sui bianconeri per la conquista del secondo posto in classifica, continua a tenere banco la ricerca del. Il tecnico rossonero, sfiduciato dopo un finale di stagione difficile, si prepara a salutare il ruolo a fine stagione, con il nome didel Diavolo. Come rilanciato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan si muove nella direzione del tecnico spagnolo.

L'ultima e definitiva decisione spetta a. Come sottolineato da Giorgio Furlani subito dopo il match perso contro l'Inter, al numero uno di RedBird è riservata l'ultima parola nella scelta del tecnico. La dirigenza sembra aver individuato il profilo preferito in Lopetegui, che - si legge sul quotidiano -. Anche considerata la grande esperienza internazionale che appunta sul palmarès del tecnico la vittoria dell'con il Siviglia ai danni dell'Inter e le stagioni alla guida di

Il profilo è gradito a Cardinale, che lo ritiene prioritario rispetto ai già valutati nomi di Paulo Fonseca, Domenico Tedesco, Mark Van Bommel e Christophe Galtier. Con Xavi e Conceiçao riconfermati sulle panchine di Barcellona e Porto, il mirino è dunque puntato sul tecnico spagnolo, reduce dall'ultima avventura alla guida del Wolverhampton. I. Lopetegui è in pole position per la panchina del Milan.