terminato un mondiale storico, che per la prima volta ha visto il Marocco approdare alle semifinali del massimo torneo calcistico, Walid Cheddira è pronto per tornare ad essere protagonista con la maglia del Bari.



L'attaccante Italo magrebino è sbarcato ieri sera nel capoluogo pugliese, rilasciando una breve dichiarazione sul suo stato di forma a i microfoni di Radiobari: “Sono stanco, ma felice - ha dichiarato il giocatore - Non vedo l’ora di ripartire con il Bari. Ringrazio tutto il popolo biancorosso per l’affetto".



Cheddira è poi tornato sull'avventura in Qatar: "Il Mondiale è stata un'esperienza incredibile, unica, irripetibile. Ho affrontato campioni come Ronaldo e abbiamo raggiunto un traguardo storico. Sono davvero felice, ma la testa è già al Bari”.