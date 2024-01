Bari in cerca di rinforzi: pressing su Verona e Frosinone per due esterni

Yayah Kallon più Jaime Báez: il Bari svolta a destra e prova a chiudere due trattative. Il ds Ciro Polito è in pressing su Verona e Frosinone per i due esterni capaci di fornire a Marino diverse soluzioni tattiche. Baez, a segno contro la Juventus pochi giorni fa, è chiuso dal nuovo arrivo nel reparto offensivo dei ciociari di Ghedjemis, mentre Kallon non rientra nei piani del tecnico del Verona Baroni.