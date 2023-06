La conferma per la prossima stagione, con tanto di rinnovo, sembra non essere in dubbio, ma, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno è previsto nei prossimi giorni l'incontro tra il Ds del Bari Ciro Polito e mister Michele Mignani. Si parlerà chiaramente del futuro, e si valuteranno da vicino le motivazioni del tecnico.