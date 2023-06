. L'exha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato di una nuova avventura alle porte per lui.- "Degli amici finanziatori mi hanno contattato per chiedermi la disponibilità a entrare in un progetto perQualche settimana fa ho avuto anche un contatto con il sindaco di Bari a cui avevo prospettato questa possibilità. Potremo dire qualcosa in più il prima possibile, forse- “Il mio ruolo?. È così che penso di essere utile. Vero, non ho mai allenato maE l’ho fatto in campo quando giocavo. L’età non conta, in questo settore ciò che conta è il talento, l’intuizione e l’esperienza: non vado a giocare in campo, sono altri che giocano per me, aiutare dei giovani calciatori è una cosa che mi affascina. EMa anche formare dei calciatori, non è un caso che io abbia fondato un’Academy proprio con questo obiettivo. Eravamo partiti prima del Covid, poi la pandemia ha bloccato tutto, ma ora stiamo riprendendo in mano l’iniziativa”.- "Perché non prima? Ho sbagliato, mainsieme a Felice Colombo e aiutammo Capello a fare il corso per diventare allenatore, potevo farlo insieme a lui maPoi sono entrato inper vent’anni, uscendo ho diretto il Settore giovanile scolastico della Figc. Tavecchio mi avrebbe volutoma l’ambiente si oppose perché non avevo i requisiti richiesti, cioè non avevo fatto tutti i corsi per diventare allenatore di Serie A. Cosi mi ci sono messo e superati i primi due anni, Tavecchio chiese a Ceferin di concedermi a quel punto l’abilitazione per la Serie A, ma l’Uefa disse no. Superai allora l’ultimo esame. Poi venne la pandemia e non ci furono occasioni”.