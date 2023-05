prende quattro gol senza troppe responsabilità, parando il parabile.spinge sulla fascia a fasi alterne, peccando un po’ troppo di prudenza.(dal 21’ stentra e nel giro di un minuto prima regala a Benedetti la palla del 2-2 poi azzoppa Sabelli con un’entrataccia da arancione. Più tardi battibecca con Sabelli mostrando un nervosismo evitabile. Più ombre che luci)male su Coda, non meglio su Puscas.lavora d’esperienza su Salcedo disennescandone ogni potenziale pericolo. Meno bene su Ekuban che gli sguscia da tutte le parti.(dal 35’ stpresidia la zona di competenza provando anche qualche interessante sortita offensiva.: inizia la gara rifilando una randellata da giallo a Gudmundsson. Sanzione che di fatto ne condiziona il prosieguo di una partita giocata col freno a mano tirato e che per lui dura loro un tempo.(dal 1’ stpiù ordinato del compagno, regala maggior equilibrio alla squadra)regista dai piedi fini e dal cervello fino che ricama tutte le trama di gioco dei galletti(dal 32’ stcausa il rigore che chiude la partita e si prende pure il giallo. Poteva fare meglio)tira fuori dal cilindro un gol incredibile, togliendo la ragnatela dall’incrocio di Martinez con una sassata clamorosa.: si conquista la punizione e la trasforma in oro disegnando un arcobaleno imprendibile per Martinez. Dimostra tutto il potenziale di cui dispone ma solo per un tempo. Poi si eclissa all’improvviso, prima di regalare a Cheddira l'assist del provvisorio 3-3.si muove tanto, si sbatte molto ma in sintesi combina poco, sprecando a fine primo tempo un’ottima occasione a tu per tu con Martinez.unico titolare dell’attacco pugliese risulta paradossalmente il meno a suo agioil suo ingresso, con il Bari in svantaggio, è il chiaro segnale di come Mignani tenga a non perdere questa gara. E infatti dopo due minuti i galletti pareggiano. E nel finale graffia il Grifo. Talismano).: comprensibilmente disinteressato al risultato, manda in campo molte seconde linee testandole in vista dei playoff e al tempo stesso preservando i titolari. Il suo Bari però non si snatura e, nonostante il triplo svantaggio, prova ugualmente a rovinare la festa al Grifone. Ora può concentrarsi con serenità sugli spareggi.