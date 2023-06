Michele Mignani, tecnico del Bari, commenta così a Sky Sport il playoff di Serie B perso per mano del Cagliari: "Per me è un piacere trovare un allenatore come Ranieri da avversario, non potevo esimermi dal fargli i complimenti per tutto quello che ha fatto in carriera. Non sono riuscito a farglieli in campo e sono contento di averlo fatto dopo. Stasera mancano le parole e forse mancano anche i pensieri, non posso che fare i complimenti ai ragazzi che hanno lottato tutti insieme, forse questo è il modo peggiore per perdere ma dobbiamo guardare avanti il più velocemente possibile. Parlare della partita di oggi è difficile, abbiamo fatto il massimo che era nelle nostre possibilità. Ringrazio i ragazzi, bisogna guardare avanti. Il gol di Pavoletti? Non lo rivedrò mai, doveva andare così".