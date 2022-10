Michele Mignani, allenatore del Bari, commenta la sconfitta in Coppa Italia contro il Parma: "C'è dispiacere, perché nel secondo tempo abbiamo messo in difficoltà il Parma e creato presupposti per pareggiare la partita. Nel corso del primo tempo siamo stati troppo timidi e timorosi, siamo stati troppo bassi e soprattutto sulla nostra destra ci siamo messi nelle condizioni di farci puntare. Loro hanno fatto tanti cross, e con uno di questi hanno fatto gol".



SCHEIDLER E ZUZEK - "Zuzek ha fatto un’ottima partita a livello fisico e tattico, ha lavorato bene con la linea, ha vinto duelli. La partita di Scheidler è stata più difficile, però sta crescendo: lui dà fisicità, se a volte alzi la palla abbiamo visto che c'è e va duellare. Poteva tenerne qualcuna di più ma ha fatto bene".



DUE SCONFITTE - "Sono fiducioso, devo riuscire a trasmettere coraggio. Oggi avevamo in campo dei giocatori che avevano bisogno di più tempo per entrare in partita. Frattali non ha dovuto fare grandi parate, nel primo tempo abbiamo avuto un'occasione pulita con Scheidler e in molte occasioni abbiamo sbagliato palle in uscita. Nella ripresa chi è entrato ha fatto bene. Contro questi avversari forti ci vuole un pizzico di fortuna".



SALCEDO - "a richiesta era di lavorare dove trovava spazio, quindi andava a cercarselo anche dietro e in ampiezza. Lui è giovane e deve migliorare a capire anche le posizioni degli altri".