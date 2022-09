Ha sceglio il dialetto barese il nuovo acquisto del Bari per presentarsi ai suoi nuovi tifosi.In un post comparso sulla sua pagina Instagram, Aurelien Schedleir ha aperto in questa maniera la sua esperienza in biancorosso: "a presto. Forza Bari".Poi, rivolgendosi al Digione, suo club di provenienza, l'attaccante francedse ha agigiunto: "Volevo ringraziare i tifosi e la società. Vi auguro una buona stagione".