Il Bari è tornato in serie B dopo un’attesa lunga 4 anni. E ha tutta l’intenzione di allestire una formazione in grado di lottare per la promozione in A. Piace, molto, Matteo Brunori, autore di ben 23 gol con la maglia del Palermo. L’attaccante di proprietà della Juventus piace a mezza serie B ma il Bari ci proverà con forza.