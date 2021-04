Gli ultras del Bari minacciano i calciatori. Fuori dallo stadio San Nicola è stata lasciata una testa di maiale mozzata con la scritta su uno striscione: "Se non ci credete questa fine farete".

Domenica la squadra di De Laurentiis, quarta in classifica nel girone C di Serie C, ha perso 3-0 sul campo della Turris.



Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli commenta: "Questo episodio non ha nulla a che vedere con il calcio, non è giusto che un atto violento e criminale debba rovinare l'armonia intorno a quello che è pur sempre un gioco. Voglio davvero sperare che questo resti un episodio isolato, che il presidente De Laurentiis e i calciatori del Bari possano proseguire il campionato in un clima di serenità e sicurezza".