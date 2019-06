Il Bari pensa a 3 nomi per l'attacco in vista del prossimo campionato di Serie C. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti tra gli obiettivi del club pugliese figurano: Mirko Antenucci, della SPAL; Federico Dionisi, del Frosinone; Fabio Mazzeo, del Foggia.



(Foto: ANSA)