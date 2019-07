Attraverso un comunicato ufficiale, il Bari ha annunciato l'arrivo di due giocatori dal Napoli: "La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito, con prestito biennale dalla SSC Napoli, i diritti delle prestazioni sportive dei calciatori Filippo Costa (21 maggio 1995, Noventa Vicentina) e Michael Folorunsho (7 febbraio 1998, Roma). Terzino sinistro cresciuto nelle giovanili del Chievo Verona, Costa ha contribuito a riportare la S.P.A.L. in massima serie dopo 49 anni di assenza. Con la maglia biancazzurra della squadra di Ferrara ha giocato le ultime due stagioni in Serie A. In carriera ha collezionato 127 presenze e segnato 6 gol. Folorunsho, centrocampista centrale con un passato nelle giovanili della Lazio, negli ultimi due anni è stato titolare fisso della Virtus Francavilla con cui ha giocato 66 partite e andando 8 volte in gol. Benvenuti Pippo e Michael!".