Si susseguono senza soluzione di continuità le voci relative al futuro societario del Bari.



Il club attualmente di proprietà del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, proprio in virtù del fatto di appartenere a un soggetto già titolare di un'altra società dovrebbe passare di mano, soprattutto nel caso in cui i galletti dovessero ottenere la promozione in Serie A.



Alle molte ipotesi avanzate nei giorni scorsi oggi se ne affianca un'altra. Secondo quando scrive stamane la Repubblica, un non meglio specificato fondo americano sarebbe interessato a prelevare il pacchetto di maggioranza dei pugliesi.