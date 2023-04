Lo straordinario torneo del Bari, terza forza di Serie B che a sei turni dalla fine del campionato si ritrova ad appena quattro lunghezze di distanza dalla promozione diretta, sta agitando le stanze dei bottoni del calcio italiano.



RISCHIO DEJAVU' - Il pericolo è che in caso di ritorno in A dei Galletti si possa ripetere quanto accaduto la passata stagione alla Salernitana. Proprio come il club campano, all'epoca di proprietà del patron della Lazio Claudio Lotito, anche quello pugliese appartiene a un soggetto che già detiene un'altra squadra, nella fattispecie il Napoli. I regolamenti federali impediscono però la presenza di due società facenti capo alla medesima proprietà di prendere parte allo stesso campionato. Eventualità che costringerebbe Aurelio De Laurentiis a cedere uno dei due club, con il Bari chiaramente forte candidato alla vendita.



POSSIBILE RITORNO - A lanciare una ciambella di salvataggio al re dei produttori ci potrebbe pensare una vecchia conoscenza del nostro calcio: l'ex presidente della Roma James Pallotta. Stando a quanto riporta stamane il quotidiano economico Milano Finanza, l'imprenditore statunitense vorrebbe far ritorno nel pallone nostrano, lasciato nell'estate 2020 dopo la cessione dei giallorossi, rilevando proprio il Bari in caso di promozione.