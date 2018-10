Ross Barkley, centrocampista del Chelsea, parla all'Evening Standard della sua nuova stagione coi Blues: "Stagione totalmente diversa. Quando sono arrivato ero entusiasta di far parte di un grande club, ma sono venuto qui con un infortunio e mi sono dovuto concentrare su quello. Sapevo che questa sarebbe stata la mia stagione e che sarei stato una sorta di nuovo acquisto per il Chelsea. Non voglio fermarmi".