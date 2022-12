La Fiorentina di Rocco Commisso nelle ultime settimane avrebbe messo gli occhi su uno dei tanti talenti del settore giovanile dell'Atalanta. Secondo quanto riportato quest'oggi da La Nazione il club gigliato avrebbe richiesto alla Dea informazioni sul giovane difensore classe 2002 Giorgio Cittadini. Il centrale in questo primo spezzone di stagione si è messo in luce con la maglia del Modena in Serie B, societa in cui è in prestito dalla scorsa estate. Secondo quanto affermato dal quotidiano fiorentino i contatti tra le due società sarebbero in fase avanzata. La Fiorentina è pronta ad investire sul giocatore per il futuro, l'Atalanta sembra invece esser pronta a far cassa. Il quotidiano sottolinea anche come, vista la forte intenzione dei viola di assicurarsi il giovane, l'operazione potrebbe concretizzarsi anche in questa sessione di mercato.