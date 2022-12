La Fiorentina può salutare Sofyan Amrabat. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il suo valore è cresciuto grazie alle ottime prestazioni ai Mondiali ed ora in caso arrivasse un'offerta intorno ai 40 milioni non è da escludere un addio. Intanto la Viola ha messo gli occhi su Jesper Karlsson dell'AZ Alkmaar.