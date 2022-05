Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus: "Per noi è una gara di massimo livello, ci giochiamo tutto. Fa parte della nostra crescita ma l'identità che Italiano ha portato in questa squadra". Sul futuro dell’allenatore viola: "Con Vincenzo ho un grande rapporto. Ha un altro anno di contratto e poi un'opzione a nostro favore. Domani ci vediamo e parliamo del suo futuro. Penso sia alla Fiorentina ma dobbiamo parlare in due".



Sul possibile riscatto di Piatek: "Kris è un nazionale polacco, si gioca il Mondiale, è una persona seria, che tutte vorrebbero. Domani ci sediamo con lo staff e col mister, parleremo del futuro, del mercato e della nostra rosa. Abbiamo già un'idea, ma non è importante oggi, è difficile dire questo sì e questo no. Domani abbiamo un'idea chiara su tutti i giocatori".