Questo pomeriggio il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ai margini della conferenza stampa del 1° Memorial Davide Astori, torneo per la categoria Pulcini organizzato a Firenze e al quale parteciperanno le ex squadre dell'capitano viola, ha avuto modo di parlare anche di Sofyan Amrabat e Nicolas Gonzalez: "Sono qui per rispettare la memoria di Davide Astori, ed è una cosa che certamente farò. L'unica cosa che dico è che tutti e due sono giocatori della Fiorentina, giocano per la Fiorentina e sono contento che tante squadre vengano a bussare per loro, ma posso confermare che in questo momento non è facile portare via un giocatore alla Fiorentina".