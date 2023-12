ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono venuto qui con l'obiettivo di giocare il più possibile e di salvarci, sono felicissimo di come stanno andando le cose".è un ottimo allenatore, con le idee molto chiare su come metterci in campo. E se c'è da sudare non mi tiro certo indietro, anzi mi esalto. Quando sono arrivato forse non avevo molta intensità. Lui fa lavorare tanto sotto questo aspetto e onestamente oggi posso dire di essere cresciuto".e il suo staff per aver avuto fiducia in me.Anche lui è in prestito per un anno. Sta andando alla grande e, come gli dico sempre, mi auguro possa fare le scelte migliori per il suo futuro: se deve andarsene se ne andrà, altrimenti resterà qui con noi. Ero già qui e quando sono uscite le prime voci ho fatto di tutto per convincerlo. Per fortuna sua – e nostra – ci sono riuscito"., sempre e comunque. La nazionale argentina è sempre nei miei pensieri".