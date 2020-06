Tra le motivazioni che hanno spinto Edgara rescindere il suo contratto con la, ha avuto un certo peso anche la questione Covid. Il centrocampista ex blucerchiato ha ricordato così il periodo di lockdown: "un po' di pesantezza agli occhi, poi stop. Però la mia grande paura era di trasmetterlo alla mia famiglia. E anche adesso, non me la sentirei di rischiare. In tanti dicono che una volta passato uno resta immune. Ma non ci sono certezze." ha detto a Il Secolo XIX.Per Barreto, la scelta di tornare in campo non è condivisibile: "Riprendere a giocare significa anche andare in trasferta, viaggiare, dormire in albergo, incontrare persone.Ai calciatori fanno fare tanti tamponi, test... poi in campo sui calci d'angolo devi marcare a uomo.Parlo per me, ma penso di non essere l'unico a pensarla così. Riprendendo a giocare i calciatori vanno incontro a rischi per la salute, loro e delle loro famiglie. Se poi non parti focalizzato al 100% sul campionato, ma hai altri pensieri, puoi farti male o non rendere al meglio.Giocare a porte chiuse è triste. In questi giorni ho provato a vedere in televisione le partite della Bundesliga... ho cambiato canale. E a me il calcio piace tantissimo".