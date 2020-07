Dopo le interviste dei giorni scorsi,è tornato a parlare dell'attualità del club blaugrana ai microfoni di RAC1. A partire dal futuro dell'allenatore: "Non rimpiango l'addio di Valverde: ci serviva una scossa.: prima proviamo a vincere la Liga, poi la Champions. Xavi? È un grande allenatore e un giorno sarà qui. E farà benissimo".e i rumors di mercato: "l'ha detto". Sugli obiettivie Neymar: ", ora pensiamo al campionato. Stessa cosa anche per Neymar, ma è improbabile che il suo arrivo possa verificarsi, vista la situazione economica dei club in Europa".. È eccezionale che un giocatore si veda ufficializzato nel mezzo della stagione, ma questo è un periodo particolare".Sulle recenti critiche sul suo operato: "Non ho mai considerato le dimissioni, anzi è tempo di rimboccarci le maniche e lavorare sodo. Il Barcellona non ha nulla a che fare con problemi di soldi, con mani nelle casse. Molti tweet che sono stati pubblicati dicono falsità: abbiamo la coscienza a posto, noi".Sulle polemiche legate agli ultimi episodi arbitrali pro-Real Madrid: "Lo si vede in tutto il mondo del calcio: non è una critica, ma voglia di migliorarsi. Indipendentemente dai risultati, noi stiamo parlando di tecnologia. La nostra squadra è stata penalizzata".