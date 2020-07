Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, parla a Onze, trasmissione di TV3, toccando il tema mercato. E, di conseguenza, Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter e obiettivo di mercato del blaugrana: "Il prossimo mercato sarà molto particolare. I grandi club si vedranno limitati dai problemi economici, ma il Barça è sempre un protagonista del mercato. Nel caso di Lautaro la trattativa è ferma in questo momento, abbiamo parlato con l’Inter qualche settimana fa. Siamo in una fase di analisi".



SU MESSI - "Con Messi parliamo, abbiamo parlato e parleremo. E’ il miglior calciatore della storia del calcio, ha tanti anni di calcio davanti e sta in piena forma. Non ho alcun dubbio sul fatto che continuerà a giocare nel Barça, il suo futuro sia calcistico che dopo il calcio è qui".