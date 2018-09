Joey Barton, ex centrocampista di Newcastle e Marsiglia, parla a L'Equipe di Neymar: "Mio figlio di sei anni, quando dice che vuole essere il migliore del mondo, parla di Ronaldo, Messi e Salah, non di Neymar. A casa il suo nome non viene pronunciato. Penso che sia il Kim Kardashian del calcio. Non è il miglior al mondo, lo abbiamo visto al Mondiale; non è al livello di Ronaldo e Messi. Neymar più che un fenomeno calcistico è un fenomeno da pub, come Kardashian. Quando vedi il PSG con una maglia Jorda... Hey, davvero? E' basket e tu sei una squadra di calcio. E' tutto strano o sono io".