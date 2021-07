in programma domenica sera a Wembley. L'ex difensore della Juventus, ora opinionista televisivo per Dazn, ha dichiarato ai tre quotidiani sportivi italiani in edicola oggi: "Il fattore campo è importante, ma sono ottimista e lo ero anche prima. Il percorso è stato bellissimo, da tanti anni non c'era questa qualità., si vede che in quel gruppo c'è qualcosa di speciale e il rinvio di un anno ha permesso a qualche nostro giocatore di crescere ancora"."Dobbiamo mantenere il possesso per far emergere le nostre qualità, evitando però di perdere palla a centrocampo perché in quelle situazioni l'Inghilterra è velocissima a verticalizzare. Loro hanno due o tre calciatori in grado di risolvere la partita con una giocata e dietro sono compatti, hanno preso un solo gol e su calcio piazzato"., bisogna stargli vicino ed essere pronti a situazioni inattese. Noi abbiamo due grandissimi difensori centrali che sanno anticipare e anche stare a contatto con l'avversario.Lo dicono il rendimento e i numeri pazzeschi, giocano ancora a livello altissimo e poi quando serve un urlaccio.... Durante l'Europeo ho cercato di non rompere troppo le scatole, però qualche giorno fa ci siamo sentiti".Ciascuno di noi deve stare bene con se stesso e lui ha una pazza adrenalina., mi disturbava pensare di fare una cosa e poi non riuscirci davvero. Non mi esprimevo più sui miei livelli e allora presi la decisione. Fu giusto: lo Stadium mi fece una festa bellissima".e avrei dovuto prendermi un po' di tempo per me. E' stata comunque una bella esperienza.Andai via perché la pandemia mi fece riflettere su cosa davvero volessi dalla mia vita, al campo non riuscivo a dare quello che avrei potuto: eraMi piace poter programmare qualcosa, staccarmi dalla quotidianità del calcio restando però nell'ambiente con questo ruolo a Dazn per parlare di calcio. Andrò negli stadi, guarderò le partite e le commenterò, ma con ritmi diversi. Una cosa di cui sentivo il bisogno. Il Covid ha destabilizzato un po' tutto ed è complicato programmare bene una squadra,Mi aspetto un campionato equilibrato. Doveva esserlo anche quello dello scorso anno, ma poi l'Inter lo ha ammazzato. Il fatto che ci sono stati tanti cambiamenti, rende la Serie A ancora più bella, avvincente e imprevedibile".è un difensore moderno a cui piace il contatto fisico, ha un potenziale incredibile e una professionalità spiccata. E' sotto pressione da quando era molto giovane, eppure è sempre tranquillo"., va a giocare in un top club e penso che sia la cosa giusta per lui. E' tra i primi tre portieri al mondo e lo sta facendo vedere anche in Nazionale".perché quando eravamo insieme alla Juventus si era rotto il crociato e so quello che ha sofferto anche allora. Conoscendolo qualitativamente e fisicamente, non ho dubbi sul fatto che tornerà ad essere un treno su quella fascia. Chi è lo ha mostrato anche durante questo Europeo"., il trionfo di un grande gruppo allenato da un grandissimo tecnico come Lippi".