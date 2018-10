Il difensore Andrea Barzagli parla del momento dei bianconeri e della Champions League, le sue dichiarazioni riportate da Juventus.com: "È stato un inizio di stagione convincente con grandi prestazioni e grande spirito. Non è facile vincere sempre e ora sarà ancora più difficile continuare così e crescere ancora. Questa squadra però è stata costruita per puntare a tutti gli obiettivi. Sulla carta è la Juve più forte nella quale ho giocato, la più completa. In Champions, dopo due finali purtroppo perse, e partite in cui abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti siamo ancora più convinti, grazie all'arrivo di Cristiano e di altri campioni. Prima vedevamo questa competizione come un sogno, ora è un obiettivo".