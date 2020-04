Più che una trasmissione, questa volta "A casa con la Juve" su Juventus Tv si trasforma in una divertentissima riunione tra ex compagni di squadra: si comincia con Andrea Barzagli e Alessandro Matri, si finisce con l'incursione di Andrea Pirlo.- Prima di tutto Barzagli fa il punto sul suo isolamento: "Passo le giornate, con degli step da fare. Sono a Torino, purtroppo da solo e quindi mi sveglio, faccio colazione, libri, due chiamate e un'ora per fortuna ho il tapis roulant ed è una perla. Corro, doccia, mangio con calma. Pomeriggio più lungo, prima di arrivare alle 7 dove c'è aperitivo con amici. E poi la serata passa".Barzagli e Matri si sfidano al gioco "io o lui". Alcune risposte son da ridere...Chi mangia di più? Matri e Barzagli votano per l'altro, ma il difensore non ci sta: "Ma non scherzare, oh. Sono più in forma io che ho smesso un anno fa".Chi soffriva di più la pressione? Entrambi votano per Matri: "Se non segnavo nei primi 40 minuti, era già pronta la sostituzione".- Barzagli racconta dell'ultimo scherzo ricevuto dal clan dei sudamericani l'anno scorso: "Io sinceramente ne ho sempre fatti pochi di scherzi, ma ne ho presi tanti l'anno scorso dai sudamericani. L'ultimo che mi sono ritrovato la macchina piena di coriandoli attaccanti. L'ho mandata a lavare, ci sono voluti cinque lavaggi. Me ne hanno fatte i sudamericani... Chiaramente, data da me, se io non mi ci mettevo a scherzare con loro, non lo facevo neanche io. Cazzeggiavo e venivo punito, gli altri non facevano niente e facevo combriccola"- Poi arriva Pirlo e ne ha per tutti: "Matri Aveva i problemi? Li ha tutt'ora, ha fatto smettere di giocare tutti, guardate cos'ha fatto. Spera che il mercato vada avanti di continuo per riprovare. Sono a casa a Torino. Di testa? Ho anche segnato, tre gol, uno pure a Buffon. Il mio sinistro? Ho giocato tre partite solo col mancino, avevo problemi al ginocchio destro e giocavo solo col sinistro"- Si conclude con il ricordo del gol più importante segnato da ognuno con la maglia della Juve. Pirlo: "Derby all'ultimo secondo"; Matri: "Il gol decisivo in Coppa Italia contro la Lazi, l'ultimo, quello a cui sono più legato". Barzagli: "In Coppa Italia contro l'Inter".