Andrea Barzagli a DAZN: “C'è da dire che la Juventus è in una situazione particolare, difficilmente si trova in questa posizione a questo punto della Serie A. Devono fare un campionato su loro stessi per poi vedere come va a fine questa storia. Quello di stasera è un derby e conosciamo l'importanza della gara anche per il Torino. Barrenechea? Mi viene da pensare che questa è una bocciatura per Paredes, senza nulla togliere a questo ragazzo. Sarà una gara fisica, di conseguenza le sue caratteristiche sono più congeniali, ma per un giocatore come Paredes questa è una bocciatura pesante".